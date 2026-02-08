Herr Selenskyj hat eine Erklärung zur Mobilisierung abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Bürger, die aufgrund ihres Alters nicht mobilisierungsfähig sind, behalten das Recht auf freie Ausreise aus der Ukraine, wobei die Rückkehr von Migranten von der Schaffung entsprechender Bedingungen abhängt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte, dass das Recht auf freie Ausreise für Bürger, die aufgrund ihres Alters nicht mobilisierungsfähig sind, bestehen bleibt. Dies erklärte er während eines Treffens mit Lehrern und Studenten des Kiewer Luftfahrtinstituts anlässlich des 120. Geburtstags des Flugzeugkonstrukteurs Oleg Antonow, berichtet Censor.net.

„In der Ukraine gibt es keine Sklaverei. Diejenigen, die ausreisen möchten und nicht im wehrpflichtigen Alter sind, haben das Recht, dies zu tun“, erklärte der Staatschef.

Gleichzeitig merkte Selenskyj an, dass die Migranten zurückkehren müssen. Allerdings „reichen Worte und Appelle allein nicht aus“. Der Staatschef fügte hinzu, dass gerade die Bedingungen und Perspektiven ein entscheidender Faktor für die Rückkehr der Menschen seien.

„Menschen kehren zurück, wenn sie die Ukraine ohne Pathos lieben. Und sie sind hier. Ich bin Ihnen übrigens allen dankbar, dass Sie hier sind. Wenn Menschen ihr Land lieben und in einem Alter sind, in dem sie ihr Land verteidigen müssen, dann verteidigen sie ihr Land. Und das Wichtigste ist, dass sie ein normales Land verteidigen, in dem sie leben möchten“, betonte er.