Hetmanzew: Staatshaushalt verlor mehr als 30 Milliarden in 2 Jahren aufgrund von Glücksspielbetrug

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Jahr 2024 verlor der Staatshaushalt der Ukraine 20,1 Milliarden Hrywnja an Steuern aufgrund von Betrügereien im Glücksspielgeschäft, in diesem Jahr – 10,2 Milliarden Hrywnja.

Dies gab Danylo Hetmanzew, Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada bekannt.

Er wies darauf hin, dass Native Apps mit 7% des gesamten Branchenumsatzes 42% aller Gewinne auszahlt. Im Gegensatz dazu zahlt der größte Anbieter FavBet (36,2% des Marktes) seiner Meinung nach 0,03% aller Gewinne aus.

„Das System funktioniert so: Die Jungs buchen alle Wetten über PPO auf das Konto, zahlen die Gewinne aus und gehen dann, wenn die Steuerbehörden zusätzliche Steuern verlangen, vor Gericht (das gerechteste Gericht der Welt) mit der Begründung, dass die staatliche Steuerbehörde nicht beweisen kann, dass es sich um ausgezahlte Gewinne und nicht um eine Einlagenrückerstattung handelt (obwohl auch dieser Vorgang nicht ausgenommen ist), und das Gericht hebt die Entscheidung der staatlichen Steuerbehörde über die zusätzlichen Gebühren auf“, erklärt Hetmanzew.

Und die Steuerbehörde kann dies nicht ohne ein Online-Überwachungssystem nachweisen, dessen Einführung seiner Meinung nach vom Ministerium für digitale Transformation und Playsity blockiert wird.

„Und Sie und ich müssen zustimmen, dass mehr als 95% der Gewinne keine Gewinne sind, sondern Rückzahlungen von Einlagen“, betonte Hetmanzew.

Um es kurz zu machen:

Anfang September kündigte die staatliche ukrainische Agentur für Glücksspiel- und Lotterieregulierung PlayCity eine Ausschreibung für die Entwicklung eines staatlichen Überwachungssystems für Online-Glücksspiele an und begann mit der Annahme von Vorschlägen.