Das BEB hat die illegale Herstellung von Zigaretten in der Region Odessa aufgedeckt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Waren wurden über ein Netz von Einzelhandelsgeschäften in der Region verkauft und auch per Post in die gesamte Ukraine verschickt.

Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit haben eine Gruppe von Personen aufgedeckt, die die illegale Herstellung und den Verkauf von Tabakwaren in der Region Odessa organisiert haben. Dies teilte der Pressedienst des BEB am Mittwoch, den 8. Oktober mit.

Den Ermittlungen zufolge bauten die Beschuldigten in ihren eigenen Häusern Tabak an. Anschließend wurden die Rohstoffe in einem unterirdischen Geschäft mit industrieller Ausrüstung verarbeitet.

Aus den aufbereiteten Rohstoffen wurden illegal Zigaretten hergestellt, die über ein Netz von Einzelhandelsgeschäften in der Region verkauft und von Postunternehmen in der gesamten Ukraine verschickt wurden.

Bei den Durchsuchungen bei den Organisatoren des Untergrundgeschäfts wurden Ausrüstungen für die illegale Herstellung von Zigaretten, eine Verpackungsmaschine, 115 Säcke Tabak, mehr als 40 Schachteln mit Papierhüllen zum Stopfen von Tabak und 37 Tausend Packungen fertiger Produkte ohne Verbrauchssteuermarken sichergestellt.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es werden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, um alle Personen zu ermitteln, die an der Organisation der illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Zuvor hatten BEB-Detektive ein großangelegtes Netzwerk für die Produktion und den Vertrieb von elektronischen Zigaretten und E-Zigaretten-Liquids im Untergrund liquidiert. BEB liquidierte ein unterirdisches Tabakgeschäft auf der Basis einer Schweinefarm