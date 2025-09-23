IWF überzeugt Ukraine, Prognose für Defizit bei westlicher Hilfe auf 65 Mrd. $ zu erhöhen, Bloomberg

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine und der IWF haben vereinbart, den Finanzbedarf bis Ende 2027 zu erhöhen. Der Großteil der Mittel kann durch eingefrorene russische Vermögenswerte bereitgestellt werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Der Internationale Währungsfonds hat die ukrainische Regierung davon überzeugt, die Prognose der zusätzlichen Mittel, die das Land bis Ende 2027 benötigen wird, deutlich zu erhöhen. Es handelt sich um etwa 65 Milliarden Dollar, während Kiew das Defizit zuvor auf 38 Milliarden Dollar geschätzt hatte.

Bloomberg-Quellen stellen fest, dass die Prognose nach Gesprächen mit dem IWF nach oben korrigiert wurde. Die Parteien haben sich noch nicht zu den Einzelheiten der Verhandlungen geäußert.

Unstimmigkeiten über den Umfang der Hilfe