Der tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš erklärte, dass die Chance auf Frieden zwischen Russland und der Ukraine im Jahr 2022 aufgrund äußerer Einflüsse vertan sei.

Wie RBK Ukrajina berichtet, gab Andrej Babiš diese Erklärung im Fernsehen auf TN.cz ab.