Im Juni stellte DTEK die Stromversorgung von 443.000 Haushalten nach feindlichem Beschuss wieder her

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Im vergangenen Monat ist es den Energietechnikern von DTEK gelungen, die Stromversorgung von 443.000 Haushalten wiederherzustellen, die aufgrund von Beschuss in den Regionen Donezk, Dnipro, Odessa, Kiew und Kiew und Kiew trotz aller Sicherheitsrisiken abgeschnitten waren.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Unternehmens.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Energieunternehmen trotz der ständigen Sicherheitsherausforderungen weiter an der Wiederherstellung der Netze und der Ausrüstung sowohl in den Frontgebieten als auch in den weiter entfernten Regionen, in denen das Unternehmen präsent ist, gearbeitet hat. Insbesondere in der Region Donezk ist es uns im vergangenen Monat gelungen, die Stromversorgung von 268.500 Haushalten wiederherzustellen.

Gleichzeitig leidet auch die Oblast Dnipropetrowska ständig unter feindlichem Beschuss, insbesondere der Süden der Region in der Nähe des Kriegsgebiets. Im Juni gelang es den Energietechnikern, die Stromversorgung für 165.500 Familien wiederherzustellen.

Im gleichen Zeitraum stellten die DTEK-Reparaturteams die Stromversorgung in den Häusern von etwa 4.000 Einwohnern von Kiew und 2.000 Familien in der Oblast Kiew wieder her, die ebenfalls durch den Beschuss von der Stromversorgung abgeschnitten waren.

Auch die Region Odessa hatte unter feindlichen Angriffen zu leiden. Im Juni stellten Ingenieure die Stromversorgung für 3.000 Haushalte wieder her.

Im Mai stellten die Stromtechniker von DTEK Rinat Achmetow die Stromversorgung für fast 500.000 Haushalte in den Oblasten Donezk, Dnipropetrowsk, Odessa und Kiew wieder her, die aufgrund feindlicher Angriffe ohne Strom waren.