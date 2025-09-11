Kachka und Szijjarto einigen sich auf die Tagesordnung für die Selenskyj-Orban-Gespräche

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Vizepremierminister für europäische und euro-atlantische Integration Taras Kachka traf sich mit dem ungarischen Außenminister Peter Szijjarto. Sie einigten sich insbesondere auf die Tagesordnung für die Gespräche auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs.

Dies teilte Kachka laut RBK Ukrajina auf der Social Media Plattform X mit.

Kachka dankte Szijjarto für den „offenen und konstruktiven Geist“ des ersten persönlichen Treffens.

„Wir haben die gestrigen bilateralen Konsultationen über die Rechte der nationalen Minderheiten zusammengefasst. Wir haben klargestellt, dass wir keine inhaltlichen Probleme haben und Lösungen für alle 11 von Ungarn angesprochenen Punkte haben. Wir sind an einem umfassenderen Dialog mit Ungarn über die Politik der nationalen Minderheiten interessiert“, sagte der stellvertretende Ministerpräsident.

Die Parteien sprachen auch über die Zusammenarbeit im Energiesektor, insbesondere darüber, wie die Stabilität und Diversifizierung der Öl- und Gaslieferungen gewährleistet werden kann und wie man gemeinsam die Lieferungen von russischem Gas und Öl in die EU reduzieren oder ganz einstellen kann.

Kaczka betonte, dass politische Diskussionen über die Zukunft der EU kein Hindernis für Verhandlungen über alle Blöcke der EU-Gesetzgebung sind.

„Es gibt pragmatische Lösungen, die es uns erlauben, die Positionen aller EU-Mitgliedstaaten zu berücksichtigen“, betonte der stellvertretende Ministerpräsident.

Er bezeichnete das Gespräch mit seinem ungarischen Amtskollegen als sinnvoll und pragmatisch und zielte auf die künftige Zusammenarbeit ab.

„Wir haben die Agenda unseres Dialogs umrissen, auch auf höchster Ebene“, fügte Kachka hinzu.

Verhandlungen zwischen der Ukraine und Ungarn