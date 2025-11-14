In Kiew wurden durch den Anschlag Straßen teilweise blockiert und der öffentliche Nahverkehr verzögert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Infolge eines russischen Streiks in Kiew am 14. November ist der Verkehr blockiert und es kommt zu Verspätungen bei Bussen und Oberleitungsbussen.

Infolge eines kombinierten russischen Streiks in Kiew in der Nacht zum 14. November wurde der Verkehr auf einigen Straßen blockiert.

Quelle: Staatliche Kiewer Stadtverwaltung in Telegram

Städtische Behörden: „Als Folge eines feindlichen Angriffs auf die Hauptstadt ist der Verkehr teilweise blockiert. Der Verkehr einer Reihe von Bussen, Straßenbahnen und Oberleitungsbussen ist verzögert.“

Einzelheiten: Derzeit verkehren folgende Busse mit Verspätung: Busse Nr. 33, 63, 81 und Trolleybusse Nr. 6, 16, 18, 19, 33, 35, 37, 37-A.

Wegen der Verkehrsbehinderung auf dem Abschnitt von der Hlybochytska Straße bis zur Soliana Straße verkehren die Busse 14-T, 112, 119 mit Änderungen.

Insbesondere fährt der Bus Nr. 14-T zum Lukianivska Platz, Nr. 119 – zur Povitroflotskyj Überführung und Nr. 112 – zur U-Bahn-Station Kontraktova Platz.

Hintergrund:

In der Nacht zum 14. November starteten die russischen Streitkräfte einen massiven kombinierten Angriff auf Kiew, wobei sie verschiedene Arten von Raketen und Angriffsdrohnen einsetzten. Bei dem Beschuss wurde eine Person getötet und 25 verletzt, darunter eine schwangere Frau und ein Kind