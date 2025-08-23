Ein Kleinbus ist in Kiew mit einem Bus zusammengestoßen: zwei Menschen wurden verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Auf der Olena Teliha Straße in Kiew kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Minibus und einem Bus.

Quelle: Kiewer Polizei

Einzelheiten: Nach vorläufigen Berichten der Polizei hielt der Fahrer des Kleinbusses keinen Sicherheitsabstand ein und verursachte eine Kollision.

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt: ein 43-jähriger Minibusfahrer und ein 24-jähriger Fahrgast. Sie wurden mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Ein Ermittlungsteam des Kiewer Polizeipräsidiums arbeitet am Unfallort, um alle Umstände des Vorfalls zu klären.