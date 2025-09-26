Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die russische Wirtschaft weise „hohe Entwicklungsraten“ auf, obwohl sie nicht ohne Probleme sei, versicherte Dmitri Peskow.

Die russische Regierung hat der Administration des Oberhauptes des herrschenden Regimes der Russischen Föderation alle notwendigen Argumente für die Erhöhung der Mehrwertsteuer (VAT) von 20 auf 22% geliefert. Dies erklärte der Pressesprecher des Kremlchefs Dmitri Peskow.

„Die Argumentation ist überzeugend, gut begründet. Die Maßnahmen sind gut durchdacht“, versicherte der russische Beamte.

Er behauptet auch, dass die russische Wirtschaft „hohe Entwicklungsraten“ aufweist, obwohl sie nicht ohne Probleme ist.

„Aber im Großen und Ganzen ist die Stabilität offensichtlich“, versichert Peskow.