Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Krieg hat dazu beigetragen, die monopolistische und ineffiziente Struktur von Ukrsalisnyzja zu erhalten, anstatt die notwendigen Entmonopolisierungs- und Governance-Reformen durchzuführen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Stanislav Zinchenko, Direktor des GMK Center, einem analytischen Zentrum.

Zinchenko merkte an, dass bereits vor dem Krieg alle Experten über die Aufteilung von Ukrsalisnyzja in mehrere separate Unternehmen diskutierten – ein Frachtunternehmen, ein Personenverkehrsunternehmen und ein Infrastrukturunternehmen.

„Es gab sogar Gespräche darüber, Berater der Deutschen Bahn zu engagieren, um Reformen durchzuführen. Aber der Krieg erlaubte es den Bürokraten, die alte Struktur zu zementieren“, sagte der Direktor des GMK-Zentrums.

Ihm zufolge ist das derzeitige Management trotz der heroischen Rolle von Ukrsalisnyzja in den ersten Monaten der Invasion nicht aktiv genug in der strategischen Entwicklung.

Der Güterverkehr ist nach wie vor ein Gewinnbringer, aber im vierten Jahr des Krieges kann das Unternehmen die Gesamtverluste eines riesigen staatlichen Monopols nicht verkraften.

Zur Erinnerung: Ukrsalisnyzja meldete im Mai und Juni 2025 ein Rekordfrachtaufkommen von 16,3 Millionen Tonnen bzw. 16,2 Millionen Tonnen. Dies sind die höchsten monatlichen Volumina seit Beginn des Krieges in vollem Umfang.