​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Besitzer des Zoos Taigan, der Russlands Angriff auf die Ukraine unterstützt und Tiere aus dem besetzten Cherson gestohlen hat, liegt jetzt auf der Intensivstation.

Der berühmte Krim-Kollaborateur Oleg Zubkov, der Besitzer des Zoos Taigan, wurde von seinem eigenen Löwen zerrissen. Jetzt liegt das Opfer auf der Intensivstation, aber man bereitet sich darauf vor, ihn zur Operation nach Simferopol zu transportieren. Dies wird von der Krim berichtet. Realitäten.

Es ist bekannt, dass Zubkov am 22. Juni in das „Revier der Löwen“ in Taigan ging, um die Tiere zu füttern. Während der Fütterung griff eines der Tiere den Mitarbeiter plötzlich an und verletzte ihn schwer am Hals.

Die Angestellten von Taigan wurden gezwungen, Zubkovs Leiche wegzuschleppen und nach Belogorsk zu bringen. Dort wurde der Mitarbeiter sofort auf die Intensivstation gebracht – er befindet sich in einem äußerst ernsten Zustand. Der Moment der „Evakuierung“ des Opfers wurde auf Video aufgenommen.

Das sogenannte „Gesundheitsministerium“ der Krim, das von den Invasoren kontrolliert wird, bestätigte diese Informationen.

Das „Ministerium“ teilte mit, dass Zubkov in das nach Semashko benannte Krankenhaus in Simferopol verlegt werde. In Semashko, wie auch in Belogorsk, gibt es keine Bedingungen für die Operation des Opfers.

Die sogenannte „Staatsanwaltschaft“ der besetzten Halbinsel wird den „Vorfall“ mit Zubkov untersuchen.