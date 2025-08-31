Landbank-Auktionen: Wie viel Land wurde in einer Woche verkauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In dieser Woche hat der Staat 11,6 Mio. Hrywnja und 2,3 Mio. Hrywnja an Mehrwertsteuer durch die Auktionen der Land Bank eingenommen.

Dies teilte der State Property Fund of Ukraine mit.

„In dieser Woche wurden im elektronischen System Prozorro.Sale Online-Auktionen für die Unterverpachtung von staatlichem Agrarland im Rahmen des Landbank-Projekts durchgeführt“, heißt es in der Erklärung.

Nach Angaben des Staatlichen Eigentumsfonds wurden 32 Online-Auktionen für Hrywnja 11,6 Millionen durchgeführt. Die Gesamtzahl der Gebote betrug 94.

„Während der Auktion stieg der Preis um das 3fache. Die durchschnittlichen Kosten für eine Unterpacht pro Hektar liegen bei 10.851 Hrywnja“, heißt es in der Erklärung.

Versteigert wurden Grundstücke in den Regionen Kirowohrad, Kyjiw, Sumy, Odessa, Transkarpaten und Charkiw. Die Gesamtfläche der zur Versteigerung stehenden Grundstücke beträgt 1.070 Hektar.

„Darüber hinaus müssen die Gewinner insgesamt 2,3 Millionen Hrywnja an Mehrwertsteuer zahlen. Der wirtschaftliche Gesamteffekt der heutigen Auktion der Landbank könnte sich daher auf etwa 13,9 Millionen Hrywnja einschließlich Mehrwertsteuer belaufen“, berichtet der Staatliche Eigentumsfonds.

Zuvor wurde berichtet, dass im ersten Jahr der Tätigkeit des staatlichen Betreibers Land Bank Auktionen für die Unterverpachtung von staatlichem Agrarland mit einer Gesamtfläche von 68,5 Tausend Hektar angekündigt wurden, Gebote für 64,5 Tausend Hektar durchgeführt wurden und 53,2 Tausend Hektar staatliches Land an Landwirte zur legalen Nutzung übertragen wurden.