Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Russische Truppen sind in den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja vorgerückt, wie Daten von Analysten zeigen.

Seit dem 19. Oktober ist das russische Militär in drei Siedlungen vorgerückt. Dies berichtet das analytische Projekt DeepState.

„Die Karte ist aktualisiert worden. Der Feind rückte in der Nähe von Filia, Malinovka und in Okhotnichiy vor“, heißt es in der Meldung.

Am Vortag informierten die Analysten über die Ausdehnung der Grauzone in Richtung Lyman sowie über das Vorrücken des Feindes bei Torskoje.

„Der Feind rückte in der Nähe von Novoivanovka, Torskoye und in Pokrovsk vor“, berichteten die Analysten am 18. Oktober.

Beachten Sie, dass im Laufe des vergangenen Tages an der Front 223 Kampfhandlungen verzeichnet wurden. In Richtung Pokrowsk stoppten die ukrainischen Verteidiger 47 Angriffe und offensive Aktionen der Russen.

Wir erinnern daran, dass die Streitkräfte der Ukraine im Laufe des vergangenen Tages 1000 Angreifer ausgeschaltet haben. Seit Beginn des umfassenden Krieges hat die russische Armee 1.130.180 Soldaten verloren.