Die Leichen von weiteren über 500 gefallenen Soldaten wurden nach Ukraine überführt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 16. Mai wurden 528 Leichen gefallener Verteidiger der Ukraine repatriiert. Die Identifizierung der Verstorbenen durch die Ermittlungsbehörden dauert an.

Im Rahmen der Repatriierungsmaßnahmen wurden am 16. Mai 528 Leichen und sterbliche Überreste von gefallenen Verteidigern der Ukraine in die Ukraine zurückgebracht.

Quelle: : Sicherheitsdienst der Ukraine, Koordinierungsstab

Details: : Im weiteren Verlauf werden Ermittler der Strafverfolgungsbehörden die Identifizierung der repatriierten Verstorbenen vornehmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass an der Rückführung der Leichen Vertreter des Koordinierungsstabs für den Umgang mit Kriegsgefangenen, des Gemeinsamen Zentrums beim Sicherheitsdienst der Ukraine, der Streitkräfte der Ukraine, des Innenministeriums, des Büros des Ombudsmanns, des Beauftragten für unter besonderen Umständen vermisste Personen sowie des Staatlichen Notdienstes mitgewirkt haben.