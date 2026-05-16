Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Alle erforderlichen Untersuchungen und die Identifizierung der repatriierten Leichen werden durchgeführt, versicherte der Koordinierungsstab.

In die Ukraine wurden die Leichen von 528 Gefallenen zurückgeführt, die nach Angaben der russischen Seite möglicherweise ukrainischen Soldaten angehören. Dies teilte der Koordinierungsstab für Fragen des Umgangs mit Kriegsgefangenen (KShPPV) am Samstag, dem 16. Mai, mit.

„Die Ermittlungsbehörden werden gemeinsam mit Vertretern der Fachinstitute alle erforderlichen Maßnahmen zur Identifizierung der repatriierten Verstorbenen ergreifen“, heißt es in der Mitteilung.

Der Koordinierungsstab bedankte sich wie üblich bei allen Behörden und Organisationen, die an den Repatriierungsmaßnahmen zur Rückführung der Leichen der gefallenen Verteidiger beteiligt waren, für die reibungslose Zusammenarbeit.

Zur Erinnerung: Ende August 2025 teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine mit, dass es im vergangenen Jahr gelungen sei, mehr als 10.000 Leichen von gefallenen Verteidigern aus verschiedenen Frontabschnitten in die Ukraine zurückzubringen. Es sind 23 Labore im Einsatz, die DNA-Untersuchungen durchführen. In der Folge wurden der Ukraine achtmal jeweils 1.000 Leichen von Gefallenen übergeben.

Anfang Februar teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, dass 55.000 ukrainische Soldaten im Krieg ums Leben gekommen seien. Außerdem gebe es „eine große Anzahl von Menschen, die die Ukraine als vermisst betrachtet“, merkte er an.