Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Leiter des Nationalen Antikorruptionsbüros, Semen Kryvonos, sollte zurücktreten. Da ihm russische Agenten unterstellt waren.

RBK Ukrajina schreibt darüber unter Bezugnahme auf die Aussage des ehemaligen stellvertretenden Kommandanten und Stabschefs der Asow-Brigade, Bohdan „Taurus“ Krotevych.

„Und ich möchte anmerken, dass nach Angaben des Sicherheitsdienstes der Ukraine die Führung des Nationalen Antikorruptionsbüros über einen ihrer Mitarbeiter informiert war, aber nichts unternommen hat, obwohl sie für die Sicherheit und Transparenz ihrer Institution verantwortlich ist. Aber es scheint, dass niemand in solchen Einrichtungen in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Tavr.

Ihm zufolge ist das derzeitige System ineffektiv – und das gilt nicht nur für das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, sondern für die Strafverfolgungsbehörden im Allgemeinen.

„Und wenn all diese Führer nicht nur an ihren ‚Arsch‘ in einem warmen Sessel denken würden, sondern an die Institution, den Staat und das Gesetz, gäbe es vielleicht ein wenig mehr Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine“, sagte Tavr.

