Londoner Gespräche bringen bedeutende Fortschritte für Trumps Ukraine-Plan, Axios

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Nach stundenlangen Gesprächen in London haben die Parteien bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung des Plans von US-Chef Donald Trump zur Beilegung des Krieges in der Ukraine gemacht.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Beitrag des Axios-Journalisten Barack Ravid in den sozialen Medien X.

Ravid sagte unter Berufung auf einen amerikanischen Beamten, dass die heutigen Treffen in London bedeutende Fortschritte bei der Umsetzung von Donald Trumps Plan zur Beilegung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine gebracht haben

„Ein amerikanischer Beamter sagte mir: „Die heutigen stundenlangen Treffen brachten einen bedeutenden Fortschritt in Richtung des Ziels von Präsident Trump, den Krieg in der Ukraine zu beenden, vor dem bevorstehenden Treffen von Präsident Trump mit Präsident Putin in Alaska“, schrieb der Journalist.

Trump plant Treffen mit Putin