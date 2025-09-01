Die Luftqualität in Kiew hat sich verschlechtert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Ab 10:30 Uhr am 1. September wurde in Kiew ein Anstieg der Staubkonzentration festgestellt.

Quelle: STAATLICHE VERWALTUNG DER STADT KYIV

Details: Die wahrscheinliche Ursache für die vorübergehende Verschlechterung der Luftqualität sind die meteorologischen Bedingungen, insbesondere die geringe Windgeschwindigkeit.

Den Bewohnern der Hauptstadt wird empfohlen: