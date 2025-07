Die Luftwaffe berichtete über zerstörte Ziele

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

18 feindliche UAVs vom Typ Schahed (Drohnen anderer Typen) wurden im Norden und Osten des Landes abgeschossen. Außerdem wurden 7 UAV – lokal durch elektronische Kampfführung verloren/unterdrückt.

In der Nacht zum 20. Juli (seit 20:00 Uhr am 19. Juli) griffen die Russen die Ukraine mit 57 Kampfdrohnen vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen aus den Richtungen Orjol, Kursk, Millerowo, Primorsko-Achtarsk (RF) an. Dies wurde von der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass Saporischschja und Frontgebiete der Regionen Donezk, Charkiw, Sumy, Dnipropetrowsk angegriffen wurden.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten der Radioelektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben schoss die Luftabwehr ab 09:00 Uhr im Norden und Osten des Landes 18 feindliche UAVs vom Typ Schahed (Drohnen anderer Typen) ab. Darüber hinaus 7 UAVs – lokal verloren/unterdrückt durch elektronische Kriegsführung.

An 10 Orten wurden 32 UAVs getroffen, an 6 Orten wurden sie abgeschossen (Schrapnell).

Die Luftwaffe fügte hinzu, dass der feindliche Angriff weitergeht – eine neue Welle von „Schaheds“ bewegt sich aus nordöstlicher Richtung.