Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das formelle Oberhaupt von Belarus hat sich auch beim Kremlchef darüber beschwert, dass der Westen ihm Vorwürfe wegen seiner Zusammenarbeit mit Moskau macht.

Der weißrussische Diktator Alexander Lukaschenko hat seinem russischen „Kollegen“ angeboten, bei den Verhandlungen über den Krieg in der Ukraine zu vermitteln. Das berichtet die regierungsnahe belarussische Nachrichtenagentur BELTA unter Berufung auf seine Äußerung bei einem Treffen mit Wladimir Putin in Bischkek (Kirgisistan).

Der sogenannte belarussische „Führer“ schlug erneut Minsk als Plattform für Friedensgespräche vor. Es ist bekannt, dass die Hauptstadt von RB bereits 2014-15 eine solche „Rolle“ erfüllt hat.

„Wenn Sie den Wunsch haben, wieder nach Minsk zurückzukehren, sind wir immer bereit“, versicherte Lukaschenko.

Das formelle Oberhaupt von Belarus beschwerte sich beim Kreml-Gastgeber, dass der Westen ihm Vorwürfe wegen seiner Zusammenarbeit mit Moskau macht.

„In Bezug auf die Ukraine werden uns oft Vorwürfe gemacht… Wissen Sie, wir führen Dialoge sowohl mit dem Westen als auch mit den Amerikanern. Wenn sie anfangen, darüber zu reden, stelle ich ihnen eine Frage: ‚Wussten Sie nicht, dass wir nicht nur Ureinwohner sind?‘ Wir haben rechtlich begründete Aktionen. Wir sind Verbündete“, prahlte der selbsternannte Präsident von Belarus.

Wie wir bereits geschrieben haben, verhandeln Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump mit dem belarussischen Regime von Lukaschenko.