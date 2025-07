Ein Mann wurde aus den Trümmern eines Hauses in Kiew geborgen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Rettungskräfte haben einen Mann unter den Trümmern des zerstörten Eingangs in Kiew herausgezogen. Dies berichtete der Leiter des Innenministeriums Igor Klymenko.

Ihm zufolge hielten die Retter des staatlichen Rettungsdienstes mehr als drei Stunden lang Sprechkontakt mit ihm. Der Mann stürzte aus dem ersten Stock in den ersten Stock und wurde von den Strukturen eingeklemmt.

Die Retter stanzten ein Loch in die Wand der Nachbarwohnung und bildeten eine Art Tunnel. Dem Mann wurden spezielle Fesseln angelegt, damit er bei der Rettung nicht verletzt wurde.

Der Minister fügte hinzu, dass die Such- und Rettungsaktionen in der Hauptstadt an zwei Orten fortgesetzt werden, die Rettungsarbeiten – an sechs. An den Standorten der Streiks – die maximale Beteiligung von Ausrüstung und Spezialisten, um Menschen zu retten.

Wir werden daran erinnern, in Kiew als Folge eines Raketeneinschlags zerstört den Eingang eines neunstöckigen Gebäudes. Ebenfalls beschädigt wurden eine Schule, ein Kindergarten und ein Krankenhaus in verschiedenen Stadtteilen der Hauptstadt.

Infolge des nächtlichen russischen Angriffs auf Kiew stieg die Zahl der Toten auf sieben Menschen und die der Verwundeten auf 82.

Russen griffen Kiew mit Panzerfäusten an – Chef des Innenministeriums