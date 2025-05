Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Mariä-Entschlafens-Kathedrale in Kanev in der Region Tscherkassy ist offiziell an die Orthodoxe Kirche der Ukraine (die Orthodoxe Kirche der Ukraine) übergeben worden. Dies gab der Minister für Kultur und strategische Kommunikation der Ukraine Mykola Tochitsky bekannt.

2Der Tempel, in dem sich die ukrainische Gemeinde vor 164 Jahren für zwei Tage von Taras Schewtschenko verabschiedete, befindet sich endlich im geistigen Raum der Ukraine, befreit von der Parasitierung durch Moskauer Kirchenmänner“, schrieb er.

Es sei darauf hingewiesen, dass Seine Seligkeit Epiphanius das erste überfüllte gesamtukrainische interkonfessionelle Gebet abhielt, das diesen historischen Schritt markierte.

Wir möchten daran erinnern, dass der Oberste Gerichtshof im vergangenen Jahr zum ersten Mal entschieden hat, dass der rechtliche Übergang der Religionsgemeinschaft von der Ukrainischen Orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats zur Orthodoxen Kirche der Ukraine anerkannt wird.