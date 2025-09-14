Die Marine hat einen Kommunikationsknotenpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der besagte Kommunikationsknoten sicherte die Kontrolle über die Einheiten der russischen Schwarzmeerflotte.

Die Marine der ukrainischen Streitkräfte hat einen Kommunikationsknotenpunkt der russischen Schwarzmeerflotte auf der vorübergehend besetzten Krim getroffen. Dies wurde in der Marine Streitkräfte der Ukraine in Telegram berichtet.

Die ukrainischen Marinestreitkräfte haben in der Nacht des 11. September den Kommunikationsknotenpunkt der Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation auf dem Territorium der 184 Forschungsversuchsstation Sewastopol auf der von den Russen annektierten Halbinsel getroffen.

Der besagte Kommunikationsknoten diente der Kontrolle über die Einheiten der russischen Schwarzmeerflotte.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das ukrainische Militär zwei russische Flugabwehranlagen auf der vorübergehend besetzten Krim getroffen hat.