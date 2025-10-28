Mehr als 4 Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine gestohlen: Russischer Vizeminister wird über Verdacht informiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der stellvertretende Landwirtschaftsminister der Russischen Föderation wurde über den Verdacht eines Kriegsverbrechens wegen des Diebstahls von mehr als 4 Millionen Tonnen Getreide informiert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Generalstaatsanwaltschaft.

Unter der Verfahrensführung der Generalstaatsanwaltschaft wurde festgestellt, dass der stellvertretende Landwirtschaftsminister der Russischen Föderation die Veruntreuung von Getreide und Eigentum ukrainischer Landwirtschaftsbetriebe in den vorübergehend besetzten Gebieten organisiert hat.

Die Menge des gestohlenen Getreides beläuft sich auf über 4,1 Millionen Tonnen im Wert von über 23 Milliarden Hrywnja. Das gestohlene Getreide wurde nach Russland und auf die vorübergehend besetzte Krim transportiert und dann unter dem Deckmantel des „russischen“ Getreides auf dem Seeweg exportiert.

Gegen den Beamten wurde eine Verdachtsanzeige gemäß Artikel 438 Teil 1 des Strafgesetzbuches der Ukraine – Verstoß gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges – gestellt.

Russland stiehlt ukrainisches Getreide

Zur Erinnerung: Im Schwarzen Meer wurde ein Schiff aufgehalten, das unter falscher Flagge illegal Weizen von der besetzten Krim exportierte. Die Festnahme wurde von der Seewache des staatlichen Grenzschutzes und des Sicherheitsdienstes der Ukraine durchgeführt.

Zuvor war bekannt geworden, dass das Aggressorland Getreide aus den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine in den Iran exportierte. Insbesondere haben die Invasoren eine neue Logistikroute eingerichtet – landwirtschaftliche Produkte werden mit dem Zug von der Region Luhansk zum Kaspischen Meer und dann in den Iran transportiert.

Zu Beginn des Jahres warnte die Ukraine vor „harten Maßnahmen“ gegen Länder, die gestohlenes Getreide aus Russland kaufen. Lesen Sie mehr darüber in dem Artikel von RBK Ukrajina.