Die Metallproduktion in Russland ist auf ein Rekordtief gesunken: Bei wichtigen Unternehmen wird ein Zusammenbruch gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die russische Stahlindustrie befindet sich in der schwersten Krise seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine. Im Juli ist die Produktion um 10,2% gesunken.

Dies meldet das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation.

Nach Angaben von Rosstat ist dies der schlechteste Wert seit mindestens 3,5 Jahren.

Der Rückgang wurde bei den wichtigsten Unternehmen der Branche verzeichnet.

Magnitogorsk Iron and Steel Works reduzierte die Stahlproduktion um 18%, Mechel verringerte den Umsatz um 11%, und Pipe Metallurgical Company verlor bis zu 22% des Umsatzes. Die Unternehmen melden Verluste in Milliardenhöhe.

„Die Gründe für den Rückgang liegen auf der Hand: Sanktionen, der Verlust ausländischer Märkte, ein starker Rückgang der Inlandsnachfrage nach Metall im Bau- und Ingenieurwesen sowie die harte Politik der russischen Zentralbank, die Investitionen bremst“, so die CPD.

Um es kurz zu machen:

Die russischen Stahlunternehmen haben aufgrund der sinkenden Nachfrage, der hohen Kreditzinsen und der Sanktionen, die die Exporte einschränken, eine starke Verschlechterung ihrer Finanzergebnisse zu verzeichnen.