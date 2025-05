Der Militäroffizier hat zusammen mit einem Komplizen einen Mobilmachungsflüchtling über die Grenze geschmuggelt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mitarbeiter des State Bureau of Investigation haben einen Soldaten aus Kiew und einen Einwohner von Charkiw festgenommen, die geplant hatten, vier Männer im wehrpflichtigen Alter illegal über die Staatsgrenze zu bringen. Dies berichtete der Pressedienst des State Bureau of Investigation am Mittwoch, den 21. Mai.

Der Einwohner von Charkiw war auf der Suche nach Personen, die die Ukraine verlassen wollten und versprach eine ungehinderte Ausreise durch den Kontrollpunkt mit einem Spezialtransport. Er versicherte, dass alle Formalitäten dank der notwendigen Verbindungen vor Ort erledigt werden würden.

Der Gesamtbetrag für die „Tour mit Komfort“ betrug 50 Tausend Dollar. Der Angreifer plante, 10.000 Dollar davon zu behalten, der Rest sollte an die Teilnehmer des Plans gehen, insbesondere an den Soldaten.

Der Soldat sollte die Männer in einem Auto mit speziellen Signalen zur Grenze bringen und unter Ausnutzung seiner offiziellen Position für eine ungehinderte Passage sorgen.

Beide Angeklagten wurden während der Übergabe der vereinbarten Summe festgenommen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Festgenommenen wurden über den Verdacht informiert. Das Gericht entschied sich für eine Zwangsmaßnahme in Form von Haft mit der Alternative einer Kaution von je 1 Million Hrywnja für jeden von ihnen. Den Männern drohen bis zu neun Jahre Haft.

