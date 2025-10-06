Das Ministerkabinett hat einen Gesetzentwurf zur Erhöhung der Ausgaben um 317 Mrd. Hrywnja gebilligt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine Erhöhung der Gesamtausgaben im Jahr 2025 um 317 Mrd. Hrywnja vorsieht. Die Mittel sollen für die Bedürfnisse des Sicherheits- und Verteidigungssektors ausgegeben werden. Dies teilte der stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Finanzen, Steuern und Zollpolitik der Werchowna Rada, Jaroslaw Schelesnjak, mit.

Der Ausgabenplan soll von 4,337 Billionen Hrywnja auf 4,654 Billionen Hrywnja steigen, also um etwa 317 Milliarden Hrywnja. Gleichzeitig könnten die Ausgaben für den Sicherheits- und Verteidigungssektor sogar noch stärker steigen, da die Regierung neben einer direkten Erhöhung der Mittel für den Verteidigungshaushalt auch die Mittel für einige andere Programme kürzen will.

Der Gesetzentwurf sieht auch eine Erhöhung des Einnahmenplans um 20 Mrd. Hrywnja und der Obergrenze für das Haushaltsdefizit um 294 Mrd. Hrywnja vor.