Das Ministerkabinett hat mit den Vorbereitungen für die Privatisierung der Sense Bank und der Ukrgazbank begonnen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Regierung hat beschlossen, mit den Vorbereitungen für den Verkauf der staatlichen Anteile am genehmigten Kapital der Sense Bank und der Ukrgasbank zu beginnen. Dies gab das Finanzministerium am 2. Oktober bekannt.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Verkauf der Aktien in Übereinstimmung mit dem Gesetz der Ukraine „Über die Besonderheiten des Verkaufs staatlicher Beteiligungen am genehmigten Kapital von Banken“ in drei Stufen erfolgen wird: Vorbereitung des Aktienpakets für den Verkauf; Durchführung einer Ausschreibung; Abschluss eines Kaufvertrags.

Derzeit beginnt die Phase der Vorbereitung des Aktienpakets für den Verkauf.

Im August hat der Rat für Finanzstabilität mögliche Risiken des Verkaufs von Sense Bank- und Ukrgasbank-Anteilen für das Finanzsystem geprüft.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Diskussion wurde bestätigt, dass der Verkauf von Anteilen an diesen Banken keine negativen Auswirkungen auf die Stabilität des Bankensystems haben wird.

Es ist geplant, bis zum Herbst 2025 eine Ausschreibung für die Auswahl eines Beraters für den Verkauf der Anteile an der Sense Bank und der Ukrgasbank zu veröffentlichen.