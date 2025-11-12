Der Ministerpräsident hat der Rada eine Vorlage zur Entlassung von Haluschtschenko und Hrynchuk vorgelegt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Das Parlament wird am 18. November über die Entlassung von Herman Haluschtschenko und Switlana Hryntschuk beraten.

Die Ministerpräsidentin der Ukraine, Julia Swyrydenko, hat der Werchowna Rada eine Vorlage zur Entlassung von Justizminister Herman Haluschtschenko und Energieministerin Switlana Hrynchuk vorgelegt. Darüber berichtete sie auf ihrem Kanal in Telegram.

„Die Minister haben ihre Anträge in der vom Gesetz vorgeschriebenen Weise eingereicht“, schrieb der Beamte.