Nachrichten für den 27. August: Prognose für die Wiederherstellung der Druschba-Ölpipeline, russische Angriffe unterbrechen die Stromversorgung von hunderttausend Verbrauchern

Was wurde heute besprochen?

Über US-Zölle. Präsident Donald Trump hat einen rigiden Zoll von 50 % auf indische Waren verhängt, um das Land für den Kauf von russischem Öl zu bestrafen, und damit die jahrzehntelangen Bemühungen Washingtons um engere Beziehungen zu Neu-Delhi zunichte gemacht.

Über russische Angriffe. In der Nacht vom 26. auf den 27. August griffen russische Angreifer mit Drohnen Energie- und Gasversorgungsanlagen in sechs Regionen des Landes an.

Der russische Angriff unterbrach die Stromversorgung von mehr als hunderttausend Haushalten in den Regionen Poltawa, Sumy und Tschernihiw.

Über Lithium. Auf einer außerordentlichen Regierungssitzung hat die Regierung beschlossen, eine Ausschreibung für Investoren für die Lithiumlagerstätte Dobra in der Region Kirowohrad durchzuführen.

Über Druschba. Die russischen Öllieferungen nach Ungarn und in die Slowakei über die Druschba-Pipeline könnten am 27. und 28. August wieder aufgenommen werden.

EP-Exklusivberichte

