Nachrichten vom 5. Juni: Die Verluste der Ukraine durch den neuen Handel mit der EU, der Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine steht unter neuem Verdacht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Über den Leiter der Antimonopolbehörde: Der Leiter des Antimonopolkomitees der Ukraine, Pawlo Kyrylenko, wurde mit einem neuen Verdacht der Nichtanmeldung von Eigentum konfrontiert.

Über den Diskontsatz: Der Vorstand der Nationalbank der Ukraine hat beschlossen, den Leitzins bei 15,5% zu belassen.

Über die Uranmine: In der Region Kirowohrad wird die Lage in den Uranminen der Eastern Mining and Processing Plant (Vostok GOK) immer kritischer.

Zu den Verlusten aus dem neuen Handel mit der EU: Die Ukraine wird im Zeitraum Juni-Dezember 2025 etwa 800 Millionen USD verlieren. Nach der Wiedereinführung der Quoten für ukrainische Agrarprodukte in der EU am 6. Juni wird die Ukraine im Zeitraum Juni-Dezember 2015 rund 800 Millionen USD verlieren.

Die Europäische Kommission hat die Höhe der Quoten für ukrainische Agrarprodukte genehmigt, die ab dem 6. Juni bis Ende 2025 im Rahmen des Vertieften und Umfassenden Freihandelsabkommens gelten werden.

Über das Einkaufszentrum Ukraina im Zentrum von Kiew: Die City Capital Group, die dem israelischen Geschäftsmann Ofer Kerzner gehört, wird Eigentümerin von zwei Objekten im Zentrum der Hauptstadt – dem Leonardo Business Centre und dem Einkaufszentrum Ukraina.

