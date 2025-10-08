Nachrichten vom 8. Oktober: Russland hat zweimal die Einrichtungen von DTEK angegriffen und seine Taktik im Energiesektor geändert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Was wurde heute besprochen?

Angriffe durch Russland: Die Russen haben das Wärmekraftwerk von DTEK angegriffen, wobei zwei Stromingenieure verletzt und die Anlagen schwer beschädigt wurden.

Am 8. Oktober griff Russland eine Fabrik in der Region Donezk an, in der Kohle für Wärmekraftwerke angereichert wird.

In den letzten Wochen haben die russischen Truppen ihre Taktik des Beschusses ukrainischer Energieanlagen geändert und sich auf massive Angriffe nicht auf das ukrainische Energiesystem als Ganzes, sondern auf dessen Elemente in einzelnen Regionen konzentriert.

Über den „Mega-Kredit“: Belgien wird von der EU zunehmend unter Druck gesetzt, die Verwendung eingefrorener russischer Guthaben für ein „Reparationsdarlehen“ an die Ukraine zuzulassen, nachdem Berlin und andere westliche Hauptstädte ihre Position geändert haben.

Über das Gas-Darlehen: Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) könnte der Ukraine Finanzmittel für den Kauf von Gas zur Verfügung stellen.

EP-Exklusivberichte

Chef von Ukrposhta: Wir sind säumig – das ist ein verdammter Witz

Ukrposhta-Chef Ihor Smelyansky über die Konflikte mit Nowa Poschta und Andrij Pyschnyj, den Anruf bei Selenskyj und den Zahlungsausfall. Ein großes Interview.

Der Preis der Moral. 5 Millionen für die Überwachung von Pornografie aus dem Haushalt ausgegeben

Jedes Jahr eröffnen die Strafverfolgungsbehörden Hunderte von Strafverfahren im Zusammenhang mit der Erstellung und Verbreitung von pornografischen Inhalten. Wie viel gibt der Staat für die „Prüfung“ von rassigen Fotos und Videos aus und wie effektiv ist der „Kampf für die öffentliche Moral“?