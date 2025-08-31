Nachtangriff: Wie viele Drohnen von der Flugabwehr abgeschossen wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russische Armee hat 142 Schahed- und Nachahmungsdrohnen über dem Gebiet der Ukraine abgeschossen.

Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht zum 31. August erneut mit Dutzenden von Kamikaze-Drohnen angegriffen. Die Luftabwehrkräfte zerstörten 126 Drohnen. Dies wurde in der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine gemeldet.

Insgesamt griff der Feind die Ukraine mit 142 Schahed-Angriffsdrohnen und Imitationsdrohnen verschiedener Typen an. Die Russen starteten die Drohnen aus verschiedenen Richtungen: Kursk, Millerovo, Primorsko-Achtarsk – RF, Chauda – TOT der Krim.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketen, Einheiten der elektronischen Kriegsführung und unbemannten Systemen, mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 9:00 Uhr 126 feindliche Drohnen vom Typ Schahed und Imitationsdrohnen verschiedener Typen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt. 16 Kampfdrohnen wurden an 10 Orten getroffen und an 6 Orten abgeschossen (Trümmer).