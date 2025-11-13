Naftohas-Chef Koretsky könnte neuer Energieminister werden, sagen Quellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der derzeitige Chef der Nationalen Aktiengesellschaft Naftohas der Ukraine, Serhij Koretsky, wird für den Posten des Energieministers der Ukraine in Betracht gezogen Serhij Koretsky, wird für den Posten des Energieministers in Betracht gezogen.

Das berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eigene Quellen.

Der Quelle zufolge ist Koretsky derzeit „der realistischste Kandidat“, aber die endgültige Entscheidung wird von der Situation bei Naftohas abhängen und davon, ob „er angesichts des Zustands des Energiesektors, der Schutz- und Sanierungsfragen aus dem Unternehmen entlassen werden kann“.

Wer ist Serhij Koretsky?

Serhij Koretsky übernahm im Mai 2025 das Amt des CEO von Naftohas, nachdem der vorherige CEO, Olexij Tschernyschow, zum Minister für nationale Einheit ernannt worden war. Zuvor hatte er mehr als zwei Jahre lang Ukrnafta und davor die Tankstellenkette WOG geleitet.

Koretsky wurde am 14. März 1978 in Luzk geboren. Im Jahr 2001 machte er seinen Abschluss an der Fakultät für Maschinenbau der Staatlichen Technischen Universität Luzk und im Jahr 2005 an der Fakultät für Wirtschaft derselben Universität.

Im Jahr 2019 absolvierte er ein Executive MBA-Programm an der Kyjiw Mohyla Business School.

Von 1997 bis 2018 arbeitete Koretskyj bei der Continuum Group of Companies, seit 2013 ist er CEO von WOG. Im April 2019 gründete er das vollstufige Kaffeeunternehmen IDEALIST Coffee Co.

Am 9. November 2022 wurde er zum Direktor von PJSC Ukrnafta und PJSC Ukrtatnafta ernannt.

Was ihm vorausging