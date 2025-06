Nazariy Gusakov nutzte 4 Finanzdienstleistungen für angeblichen Betrug - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Zum ersten Mal hat sich Selenskyj zu dem Skandal um den angeblichen Betrug des SMA-Patienten und Influencers Nazariy Husakov geäußert, der Geld für seine eigene Behandlung gesammelt hat.

Der Präsident kündigte dies auf seiner Telegramseite an.

Selenskyj sagte, er habe einen Bericht von Innenminister Ihor Klymenko gehört. Ein separater Teil des Berichts betraf die Situation mit Husakovs angeblichem Betrug.

„Wir überprüfen alle Informationen, die öffentlich zugänglich sind. Nach vorläufigen Angaben wurden mindestens vier Finanzinstitute und viele digitale Dienste genutzt“, sagte der Präsident.

Selenskyj fügte hinzu, dass es in der Situation mit Nazariy wichtig ist, die Gerechtigkeit wiederherzustellen und das Vertrauen in die Freiwilligen und die Versammlung zu erhalten. Selenskyj wies darauf hin, dass es eine juristische Antwort auf Fälle von Betrug geben sollte.

Der Präsident stellte fest, dass Nasarij Husakow die Ukraine verlassen hat.

„Der Kreis der Personen, die unter den angeblich illegalen Handlungen gelitten haben könnten, wird gerade ermittelt. Gusakov hat das Territorium der Ukraine am 13. Juni verlassen, sein Aufenthaltsort und andere wichtige Umstände werden derzeit ermittelt“, sagte der Präsident.

Um es kurz zu machen:

Am 18. Juni brach in den sozialen Medien ein Skandal aus, in dessen Mittelpunkt der 31-jährige Lemberger Nasarij Gusakow stand. X-Nutzer verdächtigen den Mann der undurchsichtigen Verwaltung von Geldern, die er zur Behandlung einer schweren Krankheit, der spinalen Muskelatrophie (SMA), sammelt.