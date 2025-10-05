Niemand kann sich verstecken: Das Militär zeigte, wie sie im Wald nach Eindringlingen "jagen" (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ukrainische Drohnen des Northern Eagle-Bataillons haben eine effektive Operation zur Suche nach Eindringlingen in den Wäldern durchgeführt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das 16. Armeekorps der Streitkräfte der Ukraine.

Neue Aufnahmen einer erfolgreichen Jagd auf Eindringlinge werden von Soldaten des Northern Eagle Bataillons der 151. separaten mechanisierten Brigade gezeigt.

„Sie finden die Eindringlinge überall – in Gebäuden, Wäldern, Unterkünften. Die Piloten grüßen die feindliche Infanterie und die Ausrüstung immer mit einem herzlichen „Hallo“„, erklärt das Militär.

Das Video zeigt, dass, egal wie sehr der Feind versuchte, seine Positionen zwischen den Bäumen zu verstecken, keine noch so gute Tarnung ihn am Ende retten konnte.

Die Situation an der Front

Im Laufe des vergangenen Tages wurden 188 Feuergefechte entlang der gesamten Frontlinie registriert. Die Streitkräfte der Ukraine halten die Offensive der Angreifer zurück und fügen dem Feind erhebliche Verluste zu.

Weitere Informationen zur Lage in den einzelnen Frontabschnitten finden Sie in dem Artikel von RBK Ukrajina.

Gleichzeitig ist anzumerken, dass die Luftstreitkräfte, die Raketentruppen und die Artillerie der Verteidigungsstreitkräfte im Laufe des vergangenen Tages fünf Gebiete mit Konzentrationen von Personal, Waffen und militärischer Ausrüstung, zwei Kontrollpunkte und eine feindliche Artillerieeinheit getroffen haben.

Insgesamt haben die russischen Angreifer im Laufe des letzten Tages 870 Verluste erlitten. Die ukrainischen Soldaten neutralisierten außerdem vier Panzer, ein gepanzertes Kampffahrzeug, 18 Artilleriesysteme, ein Mehrfachraketenabschuss-System, 320 operationelle und taktische unbemannte Flugzeuge sowie 35 Fahrzeuge der Angreifer.