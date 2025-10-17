Die Notstromabschaltungen in Kiew und der Region wurden aufgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat bekannt gegeben, dass die Notstromabschaltungen in der Region Kiew und in der Hauptstadt aufgehoben wurden.

Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens mit.

Die Einschränkungen wurden in Kiew und in der Region am Morgen des 17. Oktober eingeführt. Sie wurden in weniger als einer Stunde wieder aufgehoben.

Um es kurz zu machen:

Auf Anweisung von NPC Ukrenerho wurden in allen Regionen Strombegrenzungspläne für Unternehmen eingeführt, während die Pläne für die Bevölkerung nicht in Kraft treten werden.

Am Morgen des 17. Oktober wurden in den Regionen der Ukraine Notstromabschaltungen eingeführt.