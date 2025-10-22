Notstromausfälle in den meisten Regionen des Landes

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Als Folge eines massiven Raketen- und Drohnenangriffs auf die Energieinfrastruktur wurden in den meisten Regionen der Ukraine Notstromausfälle eingeführt.

Dies berichtet der Pressedienst von NPC Ukrenerho.

Dem Unternehmen zufolge wird nach dem russischen Angriff auf den Energiesektor die Infrastruktur wiederhergestellt, soweit dies angesichts der Sicherheitslage möglich ist.

Die Stromausfälle werden aufgehoben, sobald sich das Stromsystem stabilisiert hat.

Um Sie daran zu erinnern:

Aufgrund des massiven Beschusses in der Ukraine gibt es Schäden an der Infrastruktur und Stromausfälle. Einige Züge fahren mit Verspätungen und umgeleiteten Strecken.

Russische Angreifer griffen die Energieanlage von DTEK in der Region Odessa an, die dadurch erheblich beschädigt wurde. In Kiew fielen infolge des russischen Angriffs in der Nacht zum 22. Oktober Trümmer in den Hof eines Wohnhauses. Es ist auch bekannt, dass durch die herabfallenden Trümmer ein Feuer in einem zehnstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Desnianskyj der Hauptstadt ausbrach. Außerdem wurde nach vorläufigen Informationen ein Hochhaus im Stadtteil Petschersk von Trümmern getroffen.