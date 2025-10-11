Die Notstromsperren wurden in allen Regionen aufgehoben, aber die Situation kann sich ändern - Energieministerium

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Der Stromverbrauch am 11. Oktober ist weiterhin hoch, Notstromsperren wurden nicht verhängt, aber die Situation kann sich ändern.

Dies teilte der Pressedienst des Energieministeriums mit.

„Der Stromverbrauch bleibt hoch. Um 9:30 Uhr war er genauso hoch wie am vergangenen Samstag, dem 4. Oktober“, heißt es in der Erklärung.

Der Grund dafür ist das anhaltend bewölkte Wetter in der gesamten Ukraine. Dies führt zu einem geringen Wirkungsgrad der Solarkraftwerke in den Haushalten und zu einem entsprechenden Anstieg des Energieverbrauchs aus dem allgemeinen Netz.

„Angesichts der Wetterbedingungen ist es auch heute notwendig, Energie zu sparen. Bitte schalten Sie zwischen 16:00 und 22:00 Uhr nicht mehrere leistungsstarke Geräte gleichzeitig ein“, bittet die Agentur.

Darüber hinaus wurden am Morgen des 11. Oktober in allen von dem Beschuss betroffenen Regionen keine Notstromausfälle eingeführt. Gleichzeitig kann sich die Situation im Stromnetz ändern, fügte das Energieministerium hinzu.

Zur Wiederholung:

In der Nacht zum 11. Oktober haben russische Truppen Odessa und die Region Odessa mit Angriffsdrohnen angegriffen und Infrastruktureinrichtungen getroffen.