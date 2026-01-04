Odrex hat einen Anstieg der Nachfrage nach medizinischer Grundversorgung im Rahmen des NHSU-Programms bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Odrex Medical House (Odessa) hat im Jahr 2025 für mehr als 50.000 Patienten Leistungen der medizinischen Grundversorgung erbracht. Sie unterzeichneten Erklärungen mit Hausärzten von Odrex.

Dies berichtete RBK Ukrajina unter Berufung auf Dmytro Havrychenko, den medizinischen Direktor von Odrex.

„Wir sind eines der ersten privaten Krankenhäuser, das einen Vertrag mit der NHSU für die Primärversorgung abgeschlossen hat. Und wir haben eine Menge Patienten. Und wir wachsen weiter. Die Menschen kommen zu uns, sie unterschreiben Erklärungen, und wir sind bereit, noch mehr Hausärzte einzustellen. Wir sind uns sicher, dass dieser Bereich wachsen wird“, sagte Dmytro Havrychenko.

Er fügte hinzu, dass Odrex neben den Leistungen im Rahmen des NHSU-Pakets medizinischer Garantien für die medizinische Grundversorgung auch Leistungen im Rahmen anderer Pakete des staatlichen Programms medizinischer Garantien des NHSU erbringt, nämlich die Behandlung von Herzinfarkten, Schlaganfällen, Rehabilitation, Hilfe für Menschen mit HIV und mobile Palliativversorgung.

Das medizinische Haus „Odrex“ wurde 2012 in Odessa gegründet. Es umfasst 6 multidisziplinäre Krankenhäuser in Odessa, Tschornomorsk und Pivdenne.

Die Gesamtzahl der Odrex-Mitarbeiter beläuft sich auf über 1000 Personen. Darunter befinden sich mehr als 450 medizinische Fachkräfte.