Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Soldaten des separaten Aufklärungsbataillons 132 haben die ukrainische Flagge an einem der Gebäude eines zerstörten Dorfes angebracht.

Das ukrainische Militär hat das Dorf Kucherov Yar im Bezirk Pokrovsky der Region Donezk befreit. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine am Mittwoch, den 22. Oktober mit.

Zur Bestätigung wurde in den sozialen Netzwerken ein Video veröffentlicht, in dem Kämpfer des 132. separaten Aufklärungsbataillons der ukrainischen Staatsflagge eines der Gebäude des zerstörten Dorfes besetzen.

„Kucherov Yar. Richtung Pokrowskoje. Ukrainische Soldaten. DShV Bewaffnete Streitkräfte der Ukraine. Ruhm für die Ukraine!“, heißt es in dem Kommentar zu dem veröffentlichten Filmmaterial.

Es ist bekannt, dass diese Siedlung von den Russen während des Durchbruchs nach Dobropillya erobert wurde.

Bereits am Mittwoch hatte das Analyseprojekt DeepState berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre Stellungen in der Nähe der Dörfer Novoye Shakhovoye und Kucherov Yar wiederhergestellt haben.

Und letzte Woche wurde berichtet, dass Einheiten der ukrainischen Streitkräfte bei der Operation Dobropillya im Bezirk Pokrowski die Kontrolle über 412,9 Quadratkilometer zurückgewonnen haben. Die russische Armee hat im Bezirk Dobropillya fast 14.000 getötete, verwundete und gefangene Kämpfer verloren.