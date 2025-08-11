FacebookXVKontakteTelegramWhatsAppViber

Palatnyi: "Das ukrainische Team hat einen Bus an die 72: Brigade übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

„Das ukrainische Team hat der 72. Brigade einen Bus übergeben, der nach den Schwarzen Kosaken benannt ist. Die Soldaten brauchen ihn, um ihre Mobilität zu erhöhen und Kampfeinsätze schnell durchführen zu können.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die Facebook-Seite des Leiters des Hauptquartiers der Freiwilligen, Artur Palatny.

„Das ukrainische Team übergab den Bus an die 72. Brigade, die nach den Schwarzen Kosaken benannt ist. Diese heldenhaften Männer verteidigten und befreiten die Region Kiew zu Beginn der groß angelegten Invasion. Und seit dreieinhalb Jahren bekämpfen sie den Feind in der Region Donezk“, schrieb Palatnyi.

Der Leiter des Hauptquartiers der Freiwilligen stellte fest, dass das Militär das Fahrzeug benötigt, um die Logistik zu verbessern.

„Ich bin zuversichtlich, dass dieser Bus die Mobilität und Effizienz der Einheiten der 72. Und das ukrainische Team wird unseren Verteidigern an der Front weiterhin helfen“, sagte Palatnyi.

