Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In Ermangelung einsatzfähiger Flugabwehrsysteme sind die russischen Angreifer gezwungen, Traktoren einzusetzen, um sie zu ihren Stellungen zu schleppen.

Agenten der Guerillabewegung Atesh haben bei der Aufklärung ernsthafte Probleme mit der Luftabwehr der Russen in Richtung Saporischschja festgestellt. Darüber berichtete Atesh auf seinem Telegram-Kanal.

„Unsere Quellen in den Einheiten der Luftabwehr der Besatzungstruppen in Richtung Saporischschja berichten von einem katastrophalen Zustand der Ausrüstung. Die Angriffe der ukrainischen Streitkräfte auf Reparatureinrichtungen und Engpässe haben zu einem massiven Ausfall der Flugabwehrsysteme, einschließlich der Tor SAMs, geführt“, so die Guerilla in einer Nachricht.

Aufgrund des akuten Mangels an einsatzfähigen Systemen sind die Angreifer gezwungen, Traktoren zu benutzen, um die Raketenwerfer zu ihren Stellungen zu schleppen. Diese Praxis macht die Ausrüstung extrem verwundbar und macht die teuren Systeme zu leichten Zielen.

Ein besonderes Problem für die Russen ist die Knappheit an Ersatzteilen. Die Unternehmen des russischen militärisch-industriellen Komplexes stellen minderwertige Komponenten her, die schon nach kurzer Nutzungsdauer aufgrund erhöhter Belastung ausfallen.

„Jeder von uns entdeckte Luftabwehrkomplex mit Koordinaten und Funktionsweise ist eine Gelegenheit für die ukrainischen Verteidigungskräfte, einen gezielten Schlag zu führen. Das Luftabwehrsystem der Angreifer hat Risse“, resümieren die Aufklärer.