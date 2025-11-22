Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat angedeutet, dass der russische Diktator Wladimir Putin die besetzten Gebiete der Ukraine bis zum Ende dieses Jahres besuchen könnte.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf kremlnahe Medien.

„Es gibt noch keinen genauen Zeitplan, aber wir können es nicht ausschließen“, sagte Peskow auf die Frage nach einer Reise in „neue Regionen“.