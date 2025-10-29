Polizei meldet 6 russische Drohnenangriffe auf ein Unternehmen in Tschuhujiw, Feuer bricht aus

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Polizei verzeichnete etwa sechs Treffer durch russische Drohnen auf dem Gelände eines Privatunternehmens in Tschuhujiw, Region Charkiw, und ein Feuer brach dort aus.

Quelle: Regionalpolizei Charkiw

Einzelheiten: Am Abend des 28. Oktober griff der Feind die Stadt Tschuhujiw mit Drohnen an, vorläufig vom Typ Geranium-2 (russische Markierung Schahedov – Anm. d. Red.).

Die Angriffe haben Berichten zufolge einen Brand in einem Fertigwarenlager verursacht.

Ein Ermittlungsteam der Polizei, Rettungskräfte und Vertreter anderer Rettungsdienste waren vor Ort im Einsatz.

Was zuvor geschah: Der Leiter der Militärverwaltung der Region Charkiw, Oleh Synjehubow, sagte, dass russische Truppen am Dienstagabend ein ziviles Unternehmen in Tschuhujiw mit Drohnen angegriffen haben.