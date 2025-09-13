Ein Polizist aus Vorkarpaten ist bei den Kämpfen um die Ukraine getötet worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Jewhen Rubanjak wurde bei einem Artilleriebeschuss in der Nähe des Dorfes Aleksandro-Kalinowoje in der Region Donezk tödlich verwundet.

In der Region Donezk wurde bei der Durchführung eines Kampfeinsatzes der Inspektor des Zuges № 2 der Kompanie № 1 des Spezialbataillons der Polizei (Gewehr) der Hauptabteilung der Nationalen Polizei in der Region Iwano-Frankiwsk, Polizeimajor Jewhen Rubanjak, getötet. Darüber berichtete am Samstag, den 13. September, der Pressedienst der Nationalen Polizei der Ukraine.

„Zusammen mit seinen Kameraden hielt er mutig die Verteidigung an den schwierigsten Abschnitten der Front und verteidigte seine Heimat vor dem Feind. am 12. September wurde er in der Nähe der Siedlung Alexandro-Kalinowoje in der Region Donezk durch Artilleriebeschuss tödlich verwundet. Er erfüllte seine Aufgabe mit Würde und blieb seinem Eid bis zum Schluss treu. Seine Kollegen werden ihn als aufrichtigen und anständigen Mann in Erinnerung behalten, als einen engagierten Polizisten. Er ist für immer 31 Jahre alt. Der Polizist hinterlässt eine liebevolle Frau und eine sechsjährige Tochter“, heißt es im Pressedienst.

Bereits am 13. September wurde über den Tod von zwei Polizisten aus der Region Donezk berichtet.