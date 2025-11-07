Ein Postamt, eine Tankstelle und eine Bildungseinrichtung standen in Flammen: Der staatliche Notdienst zeigte die Folgen des russischen Angriffs auf Tschuhujiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Stadt Tschuhujiw in der Region Charkiw sind als Folge der nächtlichen russischen Drohnenangriffe mehrere Brände ausgebrochen. Dabei brannten ein Postamt, eine Tankstelle und eine Bildungseinrichtung.

Quelle: SES auf Facebook

Der Dienst sagte: „In der Nacht des 7. November hat der Feind Tschuhujiw mit Angriffsdrohnen angegriffen. Als Folge der Treffer fingen ein Postamt, eine Tankstelle und ein Bildungsgebäude Feuer. Die Flammen bedeckten etwa 2.000 Quadratmeter, aber die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell lokalisieren und eine Ausbreitung verhindern.“

Einzelheiten: Es gab keine Todesopfer.

Einheiten des SES, der Polizei und der Versorgungsunternehmen arbeiten vor Ort.

Hintergrund:

In der Nacht des 7. November griff die russische Besatzungsarmee Tschuhujiw, Region Charkiw, mit mehr als 10 Drohnen an. An den Einschlagsorten brachen Brände aus und ein ziviles Unternehmen und eine Bildungseinrichtung wurden beschädigt.