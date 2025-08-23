Putin ist nicht bereit für sinnvolle Gespräche und ein Treffen, Kyslytsia

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Ukraine, die Vereinigten Staaten und die europäischen Partner machen allmählich Fortschritte bei den Sicherheitsgarantien, trotz der Versuche Moskaus, den Friedensprozess zu stören. Gleichzeitig ist der Kreml aber nicht zu einem Treffen bereit.

Dies erklärte der erste stellvertretende Außenminister der Ukraine Serhij Kyslyzja, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit NBC News.

Er wies darauf hin, dass das Treffen im Weißen Haus am Montag, an dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, europäische Staats- und Regierungschefs und US-Präsident Donald Trump teilnahmen, das wichtigste Ereignis der letzten Monate war.

„Ich glaube, dass die Dinge vorankommen, und zwar allmählich… und dieses (Treffen – Anm. d. Red.) ist ein wichtiger Erfolg, bei dem Präsident Trump eine entscheidende Rolle gespielt hat“, sagte Kyslytsia.