Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Das ukrainische Militär ist in der Nähe des Dorfes Mali Schtscherbaki in der Gemeinde Stepnohirsk in der Region Saporischschja vorgerückt.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Beitrag des Generalstabs der Streitkräfte der Ukraine auf Telegram.

In Richtung Orikhiv hat sich die taktische Situation in der Nähe des Dorfes Mali Shcherbaki in der Gemeinde Stepnohirsk in der Region Saporischschja durch die Aktionen der Angriffseinheiten der Streitkräfte der Ukraine verbessert.

Insgesamt sind die ukrainischen Truppen bis zu 3,5 km vorgerückt und haben dabei eine beträchtliche Anzahl russischer Soldaten getötet und Gefangene gemacht.

Screenshot: Dorf Mali Shcherbaky (deepstatemap.live)

„Wir danken den Kämpfern des 24. separaten Angriffsbataillons „Aidar“, des 33. separaten Angriffsregiments und anderer Einheiten, die beispielhafte Tapferkeit und Zusammenhalt zeigen, die Pläne des Feindes durchkreuzen und die Kontrolle über ukrainische Gebiete zurückgewinnen“, so das Militär.